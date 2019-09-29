Захарова назвала публикацию стенограммы беседы с Трампом уроком для Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала «колоссальным политическим уроком» для последнего. Такое мнение она озвучила в эфире Первого канала в воскресенье, 29 сентября.

По словам Захаровой, если Зеленский «воспримет правильно» этот урок, то «вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому».

Представитель МИДа добавила, что украинскому лидеру стоит по-новому оценить отношения с США, передает ТАСС.

«Вот точно так же Украину как государство американский истеблишмент может слить ровно в тот момент, когда это будет удобно и нужно», — предупредила Захарова.

По словам Захаровой, публикация расшифровки разговора двух президентов меняет форму отношений «между странами, между лидерами, между политиками».

«Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — заключила представитель МИДа.

Ранее 29 сентября сообщалось, что на сайте президента Украины появились две петиции, авторы которых просят Зеленского опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

25 сентября стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским опубликовал Белый дом. Произошло это после того, как в СМИ появилась информация о том, что Трамп в этой беседе просил Киев содействовать расследованию в отношении Джо Байдена — бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на выборах 2020 года, а также его сына. В ответ на это Трамп якобы обещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст США не нашел противоправных действий со стороны Трампа, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны американского лидера. Несмотря на это, конгресс начал в отношении Трампа процедуру импичмента.