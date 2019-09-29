Конгрессмены намерены потребовать раскрыть разговоры Трампа и Путина

Конгресс США намерен получить доступ к телефонным разговорам между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель комитета по разведке палаты представителей, член Демократической партии Адам Шифф в воскресенье, 29 сентября.

«Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, президент нашу безопасность, так как он думал, что это пойдет на пользу его кампании», — заявил Шифф в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC.

Конгрессмен отметил, что Демократическая партия намерена выяснить, была ли попытка скрыть расшифровки разговоров Трампа и Путина.

Ранее 29 сентября газета The New York Times написала, что Дональд Трамп намеревался обвинить власти Украины во вмешательстве в американские выборы президента 2016 года и пытался найти этому доказательства.

Накануне, 28 сентября, издание сообщило, что стенограммы некоторых разговоров американского лидера с высокопоставленными должностными лицами других стран были помещены в «секретную высококлассную компьютерную систему», доступную избранным должностным лицам.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Произошло это после того, как в СМИ появилась информация о том, что Трамп в этой беседе просил Киев содействовать расследованию в отношении Джо Байдена — бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на выборах 2020 года, а также его сына. В ответ на это Трамп якобы обещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст США не нашел противоправных действий со стороны Трампа, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны американского лидера. Несмотря на это, конгресс начал в отношении Трампа процедуру импичмента.