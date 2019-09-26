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Лукашенко заявил об отсутствии записей его бесед с Путиным и Зеленским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в записи своих телефонных разговоров с лидерами других стран. Об этом политик заявил в четверг, 26 сентября, комментируя публикацию стенограммы беседы по телефону лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: «Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны», — приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

При этом Лукашенко не исключил, что в будущем возможно проведение записи телефонных переговоров, передает RT.

25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Согласно расшифровке, тема финансовой помощи Киеву в ходе беседы не поднималась.

Министерство юстиции США не обнаружило в обнародованном разговоре нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

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