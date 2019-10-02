Прямой эфир

Путин прокомментировал скандал с Трампом в США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне искали повод для атак на лидера США Дональда Трампа, пытаясь использовать противороссийскую риторику в своей игре. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в Центральном выставочном зале «Манеж», передает «РИА Новости» в среду, 2 октября.

Операция «И»: поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом
Реальная цель запуска процедуры отставки президента — не отстранение от власти Дональда Трампа, а попытка помешать его переизбранию

Путин отметил, что внутри США используются любые поводы для атаки на главу страны, и теперь это «разборки», связанные с Украиной.

Президент России добавил, что его с американским коллегой связывают деловые и доверительные отношения», и Москва будет работать с любым президентом, которого изберет народ в Соединенных Штатах.

«У нас своих проблем хватает», — заявил Путин, говоря об обвинениях российской стороны во вмешательстве в выборы в других странах.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что американский президент в этом разговоре просил Киев содействовать в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Сообщалось, что в обмен на это президент США пообещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст Соединенных Штатов не нашел противоправных действий со стороны действующего президента страны, как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа. Несмотря на это, конгресс инициировал процедуру импичмента против американского лидера.

Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что скандал с переговорами лидера США может быть связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в Вашингтоне после победы Трампа на выборах президента в ноябре 2016 года. В марте 2019 года американский минюст обнародовал основные выводы итогового доклада по «делу РФ» Мюллера, который так и не нашел сговора лидера США с Россией в течение предвыборной кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД связал скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским с «делом РФ»
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019