Путин прокомментировал скандал с Трампом в США

В Вашингтоне искали повод для атак на лидера США Дональда Трампа, пытаясь использовать противороссийскую риторику в своей игре. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в Центральном выставочном зале «Манеж», передает «РИА Новости» в среду, 2 октября.

Путин отметил, что внутри США используются любые поводы для атаки на главу страны, и теперь это «разборки», связанные с Украиной.

Президент России добавил, что его с американским коллегой связывают деловые и доверительные отношения», и Москва будет работать с любым президентом, которого изберет народ в Соединенных Штатах.

«У нас своих проблем хватает», — заявил Путин, говоря об обвинениях российской стороны во вмешательстве в выборы в других странах.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что американский президент в этом разговоре просил Киев содействовать в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Сообщалось, что в обмен на это президент США пообещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст Соединенных Штатов не нашел противоправных действий со стороны действующего президента страны, как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа. Несмотря на это, конгресс инициировал процедуру импичмента против американского лидера.

Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что скандал с переговорами лидера США может быть связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в Вашингтоне после победы Трампа на выборах президента в ноябре 2016 года. В марте 2019 года американский минюст обнародовал основные выводы итогового доклада по «делу РФ» Мюллера, который так и не нашел сговора лидера США с Россией в течение предвыборной кампании.