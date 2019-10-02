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Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал подробности согласования «формулы Штайнмайера», которая регулирует введение особого статуса Донбасса и разведение сил на этих территориях.

«Насчет «формулы Штайнмайера». Там не без проблем. Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера». Правда, сделали это на раздельных листах бумаги», — приводит слова дипломата RT в среду, 2 октября.

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По предположению министра, «кто-то считает ниже своего достоинства» поставить свою подпись рядом с подписями других участников, несмотря на то что под «Минскими договоренностями» все подписи стоят на одном документе.

«Я надеюсь, что это такая чисто протокольно-косметическая проблема и что она будет преодолена. Вернее, надеялся вчера, что это будет так», — пояснил глава МИДа.

1 октября контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом.

Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако украинские политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устраивают митинги у офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, Зеленский 1 октября говорил, что Киев согласен с «формулой», положения которой войдут в новый закон о статусе Донбасса. Однако на следующий день он отказался комментировать документ перед депутатами и заметно нервничал на встрече с ними. Предположительно, Киев начнет обсуждать закон о новом статусе Донбасса после встречи «нормандской четверки», которая может состояться в период с октября до декабрь.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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