Уборочную кампанию 2019 года назвали самой сложной в Башкирии за 10 лет

Аграрии в Башкортостане в ближайшие 10 дней должны завершить уборку зерновых, пока позволяет погода. Уборочную кампанию 2019 года уже назвали самой сложной за последнее десятилетие.

По данным министерства сельского хозяйства, в текущем сезоне складывались наиболее неблагоприятные погодные условия. Несмотря на сложности, аграрии укладываются в срок с уборкой урожая. Об этом пишет ИА «Башинформ».

В ближайшие дни сельскохозяйственные производители также приступят к уборке масличных культур. Кроме того, продолжается сбор свеклы. Урожай пшеницы хлебопекарного качества уже собран, аграрии проводят укос зерновых на корма для животноводства.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае значительно выросла урожайность свеклы.