Излишки урожая скупят у фермеров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае организуют закупку излишков сельскохозяйственной продукции у населения. Несмотря на паводок, аграрии произвели хороший урожай картофеля и меда.

По данным министерства сельского хозяйства региона, меда в 2019 году произвели в три раза больше, чем в прошлом году. Закупка излишков урожая организована в Бикинском, Хабаровском, Амурском, Комсомольском, Вяземском районах и районе им. Лазо. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Средства на закупку выделяются через краевой сельскохозяйственный фонд. Предприятия-операторы заключают договоры с фермерами и забирают продукцию. Участвовать в программе могут фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, которые могут представить документы на товар или выписки из похозяйственных книг. При этом власти рассматривают вопрос о том, как включить в процесс закупок дачников.

Одним из предприятий, которое производит закупки, стало «Плодоовощи». Компания поставляет овощи в школы и детские сады.