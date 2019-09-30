Урожайность сахарной свеклы значительно выросла в Краснодарском крае

Аграрии провели уборку урожая сахарной свеклы более чем с половины площади посевов в Краснодарском крае. Собрано более 5 млн т культуры.

По данным администрации региона, средняя урожайность превысила 473 центнера с гектара, что на 127 центнеров больше урожайности прошлого года. Лучшие результаты показали Новокубанский, Ленинградский и Павловский районы. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Кроме того, в регионе практически завершили сборку подсолнечника. Валовый сбор культуры превысил 1 млн т. Урожай кукурузы составил более 1,6 млн т.