Прямой эфир

Урожайность сахарной свеклы значительно выросла в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Валовый сбор сахарной свеклы превысил 1,2 млн т в Тамбовской области. При этом в регионе выросла средняя урожайность.

По данным администрации Тамбовской области, аграриям удается собрать в среднем 396 центнеров с гектара. В прошлом году показатель составлял 318 центнеров, пишет ИА «Абирег». Уборка урожая завершена на 27% площадей.

Больше всего сахарной свеклы собрали в Мордовском районе. Заводы уже приступили к переработке корнеплодов.

Кроме того, аграрии собрали около 366 т подсолнечника и 181 тыс. т сои.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молочная продуктивность выросла в Тамбовской области
Порядка 1,5 млн т зерна собрали аграрии Пензенской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019