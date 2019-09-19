Урожайность сахарной свеклы значительно выросла в Тамбовской области

Валовый сбор сахарной свеклы превысил 1,2 млн т в Тамбовской области. При этом в регионе выросла средняя урожайность.

По данным администрации Тамбовской области, аграриям удается собрать в среднем 396 центнеров с гектара. В прошлом году показатель составлял 318 центнеров, пишет ИА «Абирег». Уборка урожая завершена на 27% площадей.

Больше всего сахарной свеклы собрали в Мордовском районе. Заводы уже приступили к переработке корнеплодов.

Кроме того, аграрии собрали около 366 т подсолнечника и 181 тыс. т сои.