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Молочная продуктивность выросла в Тамбовской области

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В Тамбовской области значительно выросла молочная продуктивность. Администрация региона связывает улучшение показателей с внедрением современных технологий содержания животных.

По сравнению с 2018 годом рост молочной продуктивности в Тамбовской области с января по август составил 115%. В среднем по России, по данным Минсельхоза, средний надой в расчете на одну корову вырос на 6,2%. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В молочном скотоводстве в Тамбовской области задействовано 34 организации и 131 крестьянское хозяйство. В администрации региона считают, что рост показателей связан с улучшением кормовой базы и внедрением современных технологий. С января по июль производство молока составило 43,7 тыс. т.

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