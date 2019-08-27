Порядка 1,5 млн т зерна собрали аграрии Пензенской области

В Пензенской области подвели предварительные итоги уборочной кампании. По данным районных агрономических служб, в регионе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1,52 млн тыс. т. Средняя урожайность — 25 центнеров с 1 га.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», аграрии в 2019 году планировали получить 1,75 млн т зерна, 2 млн т сахарной свеклы и 400 тыс. т масличных культур.

15 августа региональное министерство сельского хозяйства сообщило, что из-за неблагоприятных погодных условий в Пензенской области погибло более 68 тыс. га посевов. Общий ущерб аграриям оценили в 500 млн рублей.