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Посевная под урожай следующего года стартовала на Кубани

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В Краснодарском крае стартовала посевная кампания под урожай следующего года. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Наши аграрии приступили к посевной кампании под урожай следующего года. Озимыми культурами будет засеяно более 1,6 млн га, около 94% из них — пшеница. Сегодня это наш главный экспортный товар, и в его качестве мы полностью уверены. Прежде всего потому, что 100% площадей засеяны семенами кубанской селекции», — приводят слова главы региона «Кубанские новости».

По словам Кондратьева, аграрии снабжены необходимыми удобрениями, топливом и техникой. В поля выйдут свыше 30 тыс. единиц техники, в том числе 6 тыс. сеялок и посевных комплексов. Они могут сеять до 100 тыс. га ежесуточно.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае разработали новые программы сельхозстрахования, чтобы поддержать садоводство и виноградарство. Это связано с высокими рисками в данных областях.

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