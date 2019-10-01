Системы контроля доступа тестируют в школах Биробиджана

В некоторых школах Биробиджана начали тестировать системы контроля управления доступом. СКУДы встречают и провожают учеников школы №4, коррекционной школы, гимназии №1, лицее №23. В ближайшее время аппараты установят в еще двух школах.

По словам начальника отдела образования мэрии Ольги Играшкиной, которую цитирует ИА EAOMedia, СКУДы установили в соответствии с решением суда. Во всех школах они появятся в плановом порядке в первом и втором кварталах 2020 года. Цель – создать базу данных школьников, которые имеют право на доступ в образовательные учреждения.

Родители уже интересуются дополнительными услугами, которые предоставляет система. В частности, они получают информацию о том, в какое время ребенок прошел через турникет.