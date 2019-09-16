Ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута в Биробиджане

В Биробиджане правоохранительные органы проводят проверку по факту получения травм девочкой на уличном батуте. Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в районе остановки «Обувная фабрика».

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на городскую прокуратуру, батут перевернуло порывом ветра. В этот момент на нем находился ребенок. Девочка получила ушибы. В следственных органах не исключают, что батут не был закреплен должным образом.

В сентябре сообщалось, что суд в Омске обязал развлекательный центр выплатить 80 тыс. рублей компенсации за травму ребенка. Мальчик упал во время прыжков на батуте и получил компрессионный перелом грудного позвонка.