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Прокуратура требует от властей Биробиджана запастись углем к зиме

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Администрацию Биробиджанского района обвинили в недостаточной готовности к прохождению отопительного периода 2019–2020 годов. В частности, власти не приняли меры по накоплению нормативного запаса топлива в сельских котельных.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру ЕАО, необходимый объем топлива не сформирован в Птичнинском, Бирофельдском, Валдгеймском, Найфельдском и Дубовском поселениях.

В суд с требованием заставить администрацию муниципального района обеспечить необходимый запас угля в котельных обратилась прокуратура Биробиджанского района. Суд удовлетворил это требование в полном объеме.

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