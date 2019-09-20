Прокуратура требует от властей Биробиджана запастись углем к зиме

Администрацию Биробиджанского района обвинили в недостаточной готовности к прохождению отопительного периода 2019–2020 годов. В частности, власти не приняли меры по накоплению нормативного запаса топлива в сельских котельных.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру ЕАО, необходимый объем топлива не сформирован в Птичнинском, Бирофельдском, Валдгеймском, Найфельдском и Дубовском поселениях.

В суд с требованием заставить администрацию муниципального района обеспечить необходимый запас угля в котельных обратилась прокуратура Биробиджанского района. Суд удовлетворил это требование в полном объеме.