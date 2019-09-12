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Прокуратура недовольна ходом подготовки к зиме в Биробиджанском районе

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Прокуратура ЕАО не удовлетворена ходом подготовки к зимнему отопительному сезону в Биробиджанском муниципальном районе. В ведомстве отметили, что котельные и коммунальные сети сельских и городских поселений не переданы в безвозмездное пользование ресурсоснабжающим организациям.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на региональное надзорное ведомство, ранее главе МО «Биробиджанский муниципальный район» Сергею Солтусу объявили предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства и потребовали принять весь комплекс мер по обеспечению подготовки объектов ЖКХ к зиме. Однако этого так и не было сделано.

По этой причине прокурор Биробиджанского района внесла Солтусу представление об устранении нарушений. В суд также направлено административное исковое заявление о признании незаконными бездействия районной администрации. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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