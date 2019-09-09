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Мультфильм о «дальневосточном Иерусалиме» покажут в Биробиджане

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Фото: youtube.com
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В интернете появился трейлер нового мультфильма «Священная земля под сенью Албазинской», посвященного истории Албазинской иконы Божией Матери. Работу представят на II Дальневосточном православном медиафоруме «Доброе слово», который пройдет в Биробиджане 14–15 сентября.

Анимационный фильм состоит из трех серий по 7–9 минут, сообщает ИА EAOMedia. После премьеры на форуме его покажут школьникам, студентам, а также сотрудникам различных организаций.

«Албазино — это святыня Дальнего Востока, «дальневосточный Иерусалим», там происходят невероятные события. Когда туда попадаешь, такое ощущение, как будто там работает духовный ядерный реактор. Эпизоды мультфильма посвящены малоизвестным фактам, взятым из летописи», — рассказала пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Мошкина.

«Священную землю под сенью Албазинской» создали на средства гранта «Православная инициатива».

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