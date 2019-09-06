Мультфильм «Маша и Медведь» выходит в прокат в Великобритании

Самый популярный российский мультфильм покажут в Великобритании и Ирландии. «Маша и Медведь» выйдет в крупнейшей британской сети кинотеатров 20 сентября. Премьера состоится в 89 залах по стране. Зрители увидят последние эпизоды третьего и первые серии четвертого сезона. Мультфильм в разные годы демонстрировали в Италии, Франции, Бразилии и Нидерландах.