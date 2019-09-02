В мультфильме «Возвращение в Простоквашино» появится новый персонаж

Новый персонаж появится в мультипликационном сериале «Возвращение в Простоквашино». Об этом сообщается на сайте киностудии «Союзмультфильм».

В мультфильме появится героиня по имени Маргарита Егоровна — няня Веры Павловны, младшей сестры главного героя Дяди Федора. Озвучит героиню актриса Татьяна Васильева, сообщает телеканал «360».

«Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер. Для актера это отдушина — озвучивать мультфильмы», — прокомментировала свое участие в проекте артистка.

По словам создателей сериала, у няни завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным.

Первая серия нового «Простоквашино» вышла в апреле 2018 года. Сериал пришелся по душе не только российским зрителям. Власти Китая попросили создателей ускорить съемочный процесс, чтобы купить мультфильм целиком для показа на местном ТВ. Помимо Китая мультфильмом заинтересовались в странах Восточной Европы. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», единственное пожелание иностранных коллег — это большое количество серий.