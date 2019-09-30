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Суд в Петербурге прекратил дело о смерти ВИЧ-инфицированной девочки

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Районный суд Санкт-Петербурга принял решение о прекращении дела о смерти 10-летней девочки от ВИЧ. В причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности обвиняли приемных родителей ребенка — Юрия и Елену Сычевых.

Дело прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Ходатайство о прекращении заявила сторона защиты. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Как напоминает телеканал «78», священнослужителя и его жену обвиняли в том, что они не лечили приемного ребенка с вирусом иммунодефицита человека, несмотря на то что знали о диагнозе. В результате в августе 2018 года девочка умерла.

Так называемые ВИЧ-диссиденты уверены в том, что никакого СПИДа не существует, и поэтому лечить от него не нужно. Наоборот, они призывают инфицированных отказаться от лечения, что ведет к росту смертности из-за опасного недуга.

Известны уже как минимум 97 погибших из числа отрицателей, в том числе 19 детей.

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