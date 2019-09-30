Украина установила себе сроки вступления в ЕС и НАТО

Украина должна достигнуть необходимых для вступления в Евросоюз и НАТО критериев в течение ближайших пяти лет — такие сроки прописаны в проекте программы действий правительства, пишет «РИА Новости».

В понедельник, 30 сентября, кабмин внес документ на рассмотрение Верховной рады. Если парламент утвердит его, правительство получит годовой иммунитет от отправки в отставку.

Программа действий рассчитана на пять лет. Показателем эффективности принимаемых мер будет считаться максимальное приближение к экономическим критериям ЕС, а также политическим, экономическим и военным критериям НАТО.

Ранее в президентской партии «Слуга народа» отмечали, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем Киев в Брюсселе, так как украинский народ сохранил ценности, которые в Европе уже «давно размыты». Власти страны надеются присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году.

В ЕС, в свою очередь, отмечают, что предоставленная Киеву за последние пять лет помощь стала самой крупной за всю историю объединения.

В то же время на Украине признают, что пока не готовы вступить в НАТО. Данный вопрос украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 27 сентября.