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В ЕС оценили ситуацию со свободой СМИ на Украине

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Фото: TASS/Zuma
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В Евросоюзе (ЕС) придают большое значение свободе средств массовой информации в рамках соглашения об ассоциации ЕС–Украина. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказал ТАСС представитель ЕС.

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«В соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ЕС придает первостепенное значение независимости, свободе выражения мнений и СМИ, в том числе региональных», — отметил собеседник агентства, комментируя решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию о лишении телеканала «112 Украина» лицензий на эфирное вещание.

26 сентября Нацсовет Украины по ТВ и радио отказал в продлении лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112 Украина».

24 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины не обнаружила оснований для введения санкций в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

5 сентября Нацсовет Украины по ТВ и радио принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «разжигание вражды». Однако позже президент страны Владимир Зеленский заявил, комментируя это решение, что поддерживает свободу слова и не намерен ничего закрывать.

В рейтинге свободы прессы Reporters Without Borders (RSF) за 2019 год Украина занимает 102-ю позицию из 180. Уточняется, что рейтинг составлялся путем анкетирования среди сотрудников средств массовой информации.

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