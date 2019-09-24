В СБУ не нашли оснований для санкций против «112 Украина» и NewsOne

Служба безопасности Украины (СБУ) не обнаружила оснований для введения санкций в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным ведомства, в украинском законодательстве указано, что санкции против юрлиц – резидентов Украины могут применяться в случае их причастности к террористической деятельности.

«Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено», — отметили в СНБО.

С предложением о введении санкций против телеканалов за «пропаганду государства-агрессора» выступил украинский парламент.

5 сентября Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «разжигание вражды». Однако позже президент страны Владимир Зеленский заявил, комментируя это решение, что поддерживает свободу слова и не намерен ничего закрывать.

В середине июля NewsOne совместно с телеканалом «Россия 1» планировал провести двухчасовой телемост «Надо поговорить». Его целью являлось общение жителей Украины и России «без политиков и одиозных пропагандистов».

Однако идея не понравилась украинским политикам. В Верховной раде телемост назвали «оккупацией украинского медиапространства», а Зеленский счел это попыткой «разделить украинцев».

Позднее NewsOne был вынужден отменить эфир из-за протестов у здания редакции и угроз, которые начали поступать в адрес журналистов. На Украине вещателя заподозрили в покушении на госизмену и возбудили дело о финансировании терроризма. Владельца телеканала и сотрудников вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины.

Из-за отмены ВГТРК принял решение провести телемост в московской студии, он состоялся 12 июля.