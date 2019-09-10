Прямой эфир

Раде предложили расследовать деятельность трех оппозиционных телеканалов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что законопроект о создании следственной комиссии по расследованию в отношении украинских телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине
Полномочий у Верховной рады становится меньше, у главы государства — больше

«Слуга народа» и «Голос» подали бумагу о создании следственной комиссии по расследованию «пророссийской направленности» телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK», — отметил депутат.

По его словам, эта инициатива продолжает преследование оппозиционных телеканалов.

Ранее, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Нацсовета страны обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала NewsOne, заявил, что поддерживает свободу слова и не намерен ничего закрывать.

5 сентября Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «разжигание вражды».

В середине июля NewsOne совместно с телеканалом «Россия 1» планировал провести двухчасовой телемост «Надо поговорить». Его целью являлось общение жителей Украины и России «без политиков и одиозных пропагандистов».

Однако идея не понравилась украинским политикам. В Верховной раде телемост назвали «оккупацией украинского медиапространства», а Зеленский счел это попыткой «разделить украинцев».

Позднее NewsOne был вынужден отменить эфир из-за протестов у здания редакции и угроз, которые начали поступать в адрес журналистов. На Украине вещателя заподозрили в покушении на госизмену и возбудили дело о финансировании терроризма. Владельца телеканала и сотрудников вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины.

Из-за отмены ВГТРК принял решение провести телемост в московской студии, он состоялся 12 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вышинский заявил о намерении продолжить заниматься журналистикой
Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Вышинского и Сущенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019