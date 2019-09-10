Раде предложили расследовать деятельность трех оппозиционных телеканалов

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что законопроект о создании следственной комиссии по расследованию в отношении украинских телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

«Слуга народа» и «Голос» подали бумагу о создании следственной комиссии по расследованию «пророссийской направленности» телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK», — отметил депутат.

По его словам, эта инициатива продолжает преследование оппозиционных телеканалов.

Ранее, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Нацсовета страны обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала NewsOne, заявил, что поддерживает свободу слова и не намерен ничего закрывать.

5 сентября Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «разжигание вражды».

В середине июля NewsOne совместно с телеканалом «Россия 1» планировал провести двухчасовой телемост «Надо поговорить». Его целью являлось общение жителей Украины и России «без политиков и одиозных пропагандистов».

Однако идея не понравилась украинским политикам. В Верховной раде телемост назвали «оккупацией украинского медиапространства», а Зеленский счел это попыткой «разделить украинцев».

Позднее NewsOne был вынужден отменить эфир из-за протестов у здания редакции и угроз, которые начали поступать в адрес журналистов. На Украине вещателя заподозрили в покушении на госизмену и возбудили дело о финансировании терроризма. Владельца телеканала и сотрудников вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины.

Из-за отмены ВГТРК принял решение провести телемост в московской студии, он состоялся 12 июля.