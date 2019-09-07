Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Вышинского и Сущенко

Освобождение главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко приветствовала международная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ). Информацию об этом распространило ТАСС.

«Судебное преследование в отношении них и лишение их свободы было продиктовано политическими соображениями и потому являлось неверным шагом», — заметил один из координаторов КЗЖ, Гульнозы Саид.

Он добавил, что журналисты никогда не должны становиться орудиями и заложниками в политических спорах между государствами.

15 мая 2018 года Вышинского взяли под стражу в Киеве. Украинские власти заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Максимальное наказание, которое грозило Вышинскому, предусматривало до 15 лет лишения свободы.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.