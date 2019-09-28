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Союз журналистов Украины потребовал извинений от пресс-секретаря Зеленского

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Фото: TASS/Zuma
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Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко попросил пресс-секретаря украинского президента Юлию Мендель извиниться за физическое воспрепятствование работе журналистов.

«Национальный союз журналистов Украины просит офис президента и пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые случились», — написал Томиленко на своей странице в Facebook в субботу, 28 сентября.

По словам главы НСЖУ, пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. «Отталкивания — это не то поведение, с которым журналисты должны мириться», — отметил он, добавив, что команда президента Владимира Зеленского должна строить корректные отношения с сотрудниками СМИ.

Ранее, 26 сентября, украинский «5 канал» сообщил, что Мендель и охрана Зеленского оттолкнули журналиста программы «Схемы: коррупция в деталях» Сергея Андрушко, когда тот пытался задать вопрос президенту и главе его офиса Андрею Богдану. Инцидент был запечатлен на видео, которое программа опубликовала в новом выпуске — «Андрей Богдан. «Незаслуженное» звание и грамота от Азарова в разгар евромайдана».

На инцидент также обратил внимание журналист Михаил Ткач. «В какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!» — возмутился он в своем профиле в Facebook 27 сентября.

Пресс-секретарь в свою очередь написала на своей странице в Facebook, что не отталкивала телерепортера, а останавливала его «из соображений безопасности» главы республики.

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