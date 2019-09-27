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В МФЖ заявили о нарушении принципа свободы СМИ на Украине

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Фото: ТАСС/Zuma
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Решение о лишении телеканала «112 Украина» лицензий на эфирное вещание безосновательно и нарушает принцип свободы СМИ. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже.

«Мы очень обеспокоены этим решением и до сих пор не видим для этого никаких оснований. Оно не только нарушает принцип свободы СМИ, но и угрожает рабочим местам», — приводит его слова ТАСС.

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Днем ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112 Украина». Так, в продлении лицензии отказали вещателям «Новый формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». Помимо них, в состав телеканала входит «112-ТВ».

24 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не обнаружила оснований для введения санкций в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

10 сентября депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что законопроект о создании следственной комиссии по расследованию в отношении украинских телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK зарегистрирован в Верховной раде Украины. По его словам, эта инициатива продолжает преследование оппозиционных телеканалов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Нацсовета страны обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала NewsOne, заявил, что поддерживает свободу слова и не намерен ничего закрывать.

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