Нацсовет не продлил лицензию пяти вещателям телеканала «112. Украина»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112. Украина». Соответствующее решение было принято единогласно на заседании организации в четверг, 26 сентября.

Так, в продлении лицензии отказали вещателям «Новый Формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». Помимо них, в состав телеканала входит «112-ТВ», отмечает «РИА Новости».

24 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не обнаружила оснований для введения санкций в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

5 сентября Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «разжигание вражды». Однако позже президент страны Владимир Зеленский заявил, комментируя это решение, что поддерживает свободу слова и не намерен ничего закрывать.