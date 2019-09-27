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Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

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Фото: facebook.com/Михаил Ткач
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. На инцидент обратил внимание журналист Михаил Ткач.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!» — возмутился он в своем Facebook.

Свой пост Ткач также сопроводил скриншотами. На представленных им кадрах видно, как пресс-секретарь и охранники Зеленского оттесняют журналиста, который приблизился к украинскому лидеру и попытался вступить с ним в диалог.

По его мнению, Зеленский должен на своем примере показывать, как надо относиться к представителям СМИ.

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