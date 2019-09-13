Захарову рассмешила реакция украинского журналиста на вопросы о Вышинском

Официального представителя МИД России Марию Захарову рассмешили попытки корреспондента украинского агентство УНИАН романа Цимбалюка уйти от ответа на вопрос о руководителе портала «РИА Новости Украина» Кирилле Вышинском.

Во время брифинга Захарова спросила журналиста, планирует ли он сделать интервью с Вышинским в Москве, но вместо ответа тот начал говорить о медали «За присоединение Крыма», которую главе портала вручили в 2014 году.

Дипломат свой вопрос повторила, но Цимбалюк вновь ушел от ответа. Захарова отметила, что украинские СМИ не могут позволить себе полноценное интервью с российскими официальными лицами, так как участвуют в их «блокаде».

В итоге Цимбалюк ответил, что решение об интервью может принять только главный редактор его агентства. Оно будет возможно только при согласии обеих сторон, цитирует «РИА Новости».

Тогда представитель МИДа сказала, что отказ украинских журналистов от общения с российской стороной является классическим проявлением пропаганды, так как аудитории не доступна информация непосредственно от источников, она передается только в изложении СМИ.

15 мая 2018 года Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве. Украинские власти заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Максимальное наказание, которое грозило Вышинскому, предусматривало до 15 лет лишения свободы.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.