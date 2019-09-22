В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем Киев в Брюсселе. Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», — отметила Верещук.

По ее словам, на сегодняшний день Евросоюз «трещит по швам» из-за Brexit, в связи с чем он не вспоминает об Украине. Депутат также отметила, что у Киева есть ценности, которые нужно сохранять, в то время как в Европе они «давно размыты».

Она также заявила, что Украину нельзя сравнивать с другими странами и их культурными особенностями.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки». Однако, по его словам, европейские страны всё равно не могут бросить Киев.