Прямой эфир

В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем Киев в Брюсселе. Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина».

Восприняли в штыки: почему украинские националисты сдали оружие
Три добровольческих батальона в Донбассе открыли свои арсеналы

«Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», — отметила Верещук.

По ее словам, на сегодняшний день Евросоюз «трещит по швам» из-за Brexit, в связи с чем он не вспоминает об Украине. Депутат также отметила, что у Киева есть ценности, которые нужно сохранять, в то время как в Европе они «давно размыты».

Она также заявила, что Украину нельзя сравнивать с другими странами и их культурными особенностями.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки». Однако, по его словам, европейские страны всё равно не могут бросить Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине оценили решение Киева о бойкоте осенней сессии ПАСЕ
Украина отказалась отправлять делегацию на сессию ПАСЕ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019