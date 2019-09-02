Пакет помощи ЕС для Украины стал крупнейшим в истории

Пакет помощи, предоставленный Евросоюзом Украине за последние пять лет, стал самым крупным за историю объединения. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла очень большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. За эти пять лет мы предоставили Украине самый большой пакет помощи в истории ЕС», — сказала она во время выступления на ежегодной конференции европейских послов в Брюсселе.

Могерини добавила, что ЕС оказывает помощь Киеву в сфере безопасности, в развитии страны и инфраструктуры, в создании рабочих мест. По ее словам, именно поддержка Евросоюза помогла Украине выбраться из кризиса.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности ЕС предоставить стране помощь в размере €500 млн.

Как сообщалось 18 июня, Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ. Общий бюджет программы, в рамках которой Украина получила эту сумму, составляет €55 млн, а ее завершение запланировано на 2022 год.

5 июня глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку, в том числе финансовую.