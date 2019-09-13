Украина намерена присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году

Киев заявил о намерении присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году. Об этом рассказал премьер Украины Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По его словам, украинские власти заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. Также Гончарук добавил, что Киев хотел бы глубже понять опыт Эстонии в применении современных технологий в управлении государством.

Кроме того, премьер заявил, что Украина намерена отказаться от советских Трудового и Жилищного кодексов, которые были приняты еще в 1960-х годах, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского кабмина.

Гончарук напомнил, что Эстония и Украина имеют общий исторический опыт, и выразил надежду, что Киев окажется в «европейской семье», а страны снова встретятся в рамках объединения.

1 июля вице-премьер Украины Владимир Кистион рассказал о запуске в стране нового рынка электроэнергии. Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии предполагает переход от работы по модели «единого покупателя» к полномасштабному конкурентному рынку. Инициатива предусматривает двусторонние договоры между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка «на сутки вперед» и внутреннесуточного рынка.