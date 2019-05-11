На Украине назвали условие запуска рынка электроэнергии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил категорически против введения рынка электроэнергии, если это в конечном итоге приведет к повышению тарифов для населения.

«Для меня это неприемлемо. Поэтому в данном случае, Минэнерго сейчас над этим работает, мы анализируем. Нельзя допустить роста цен для людей», — сказал политик в интервью «Интерфакс-Украина»

При этом премьер отметил, что вопросом переноса сроков запуска рынка электроэнергии должна заниматься Верховная рада, так как именно она утвердила закон, предусматривающий введение рынка с 1 июля.

Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии предполагает переход от работы по модели «единого покупателя» к полномасштабному конкурентному рынку. Инициатива предусматривает двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка «на сутки вперед» и внутреннесуточного рынка.

В начале мая жители жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды. Водоснабжение отключили из-за долгов потребителей.