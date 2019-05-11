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Гройсман поделился секретом стремительной потери веса

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Фото: TASS/Zuma
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман резко сбросил вес после второго тура президентских выборов. По оценкам диетологов, 41-летний политик за полтора года похудел примерно на 20-25 кг, отмечает «Обозреватель».

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Глава кабмина рассказал, что является категорическим противником диет, специальных медикаментов и услуг врачей. Премьер утверждает, что просто «взял себя в руки» и сбросил вес благодаря правильному режиму питания.

«Я считаю, если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь, ты начинаешь вновь набирать вес», — сказал политик в эфире Радiо НВ.

По словам Гройсмана, нужно определить приемлемый для себя рацион, которого хватило бы, чтобы привести вес в норму. Второй составляющей успеха он назвал физнагрузки.

«Человек должен двигаться для того, чтобы чувствовать себя нормально», — сказал глава украинского кабмина.

Гройсман признался, что был вынужден отказаться от хлеба и картофеля, который он «невероятно» любит.

Ранее в апреле ученые назвали простой способ избавиться от лишнего веса и диабета. Оказалось, что снизить массу тела и содержание сахара в крови помогает девятичасовое окно приема пищи.

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