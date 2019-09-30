В Москве в последние годы отремонтировали более половины станций метро

В Москве за последние годы отремонтировали 150 станций метро, а это больше половины всех станций подземки. Об этом 30 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, многие станции не ремонтировались с момента их открытия. В ходе работ были заменены эскалаторы, обновлены облицовка станций, а также инженерные коммуникации. Кроме того, специалисты установили бесшумные турникеты и навесы над входами в метро. Помимо этого, входы в подземку адаптировали для маломобильных граждан, пишет «Москва 24».

Отмечается, вестибюлям некоторых станций вернули исторический облик. В частности, рядом со входом на станцию «Проспект Мира» установили точную копию скульптуры «Изобилие», изображающую женщину с полной корзиной фруктов.

Строительство новых навесов на пяти станциях планируют завершить в ближайшее время, а в 2020 и 2021 годах будут заменены эскалаторы и отреставрированы вестибюли еще на девяти станциях, в том числе на «Арбатской» «Новослободской», «Смоленской», «Рижской», «Краснопресненской», «Комсомольской» и «Алексеевской», а также на «Университете» и «Шоссе Энтузиастов».

Помимо этого, к запуску первых Московских центральных диаметров (МЦД) в 2019 году приведут в порядок свыше 30 станций метро и МЦК: проведут косметический ремонт, обновят лайтбоксы, пишет РИАМО.

27 сентября в управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки «Мосинжпроект» заявили, что после запуска нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро улучшится транспортная доступность в пяти районах города.