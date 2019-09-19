Московское метро выпустит лимитированную модель кроссовок

Столичный метрополитен выпустит лимитированную коллекцию кроссовок. Модель будет разработана совместно с производителем спортивной экипировки Asics и дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом говорится в сообщении на сайте метро Москвы в четверг, 19 сентября.

«Уже скоро наши пассажиры смогут приобрести уникальную модель кроссовок, вдохновленных цветами линий метро, в фирменных магазинах метрополитена прямо на станциях», — рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Как отметил Лебедев, в основу кроссовок легла идея, о которой он мечтал давно. «12 гелевых вставок на подошве — каждая покрашена в цвета 12 линий московского метро. Красный, зеленый, синий и так далее по кругу», — написал он в Telegram-канале.

На пятке модели есть особая стропа с логотипом столичного транспорта, а на шнурках — традиционный для кроссовок лейс-лок с узнаваемой символикой партнеров проекта.

Ограниченная серия обуви появится в магазинах 1 октября. Всего будет выпущена тысяча пар, 300 из них будут доступны в специальной упаковке с брелоком «Тройка» и значком.

В начале сентября стало известно, что среди 1,9 тыс. предметов, забытых пассажирами в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце за последние два месяца, оказались перуанский барабан и кассовый аппарат. В январе этого года среди самых необычных забытых пассажирами вещей оказались коврики для фитнеса и кафельная плитка.