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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Лефортово»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Строители начали отделочные работы на станции «Лефортово» БКЛ московского метро. Об этом 23 сентября рассказал мэр столицы Сергей Собянин после осмотра хода работ на станции.

По словам чиновника, строительство идет полным ходом, и хотя станция «Лефортово» не является пересадочной или загруженной, она расположена на стыке двух крупнейших проектов столицы в области метростроения: Большая кольцевая линия (БКЛ) с 33 станциями и Некрасовская ветка, часть которой уже запущена, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе мэрии Москвы отметили, что строительство участка БКЛ между станциями «Авиамоторная» и «Савеловская», где находится станция «Лефортово», началось в 2015 году. Общая его протяженность составляет 12,8 км. Готовность участка в настоящее время составляет 48%. Запустить станции БКЛ «Авиамоторная» и «Лефортово» планируется до конца 2019 года, отмечает «Москва 24».

В августе сообщалось, что интерьеры станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро Москвы выполнят в стиле, в котором оформлялись гравюры XVII–XVIII веков.

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