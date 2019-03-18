Панно «Икар» перенесут со станции метро «Авиамоторная» из-за строительства БКЛ

Панно «Икар» художника Анатолия Мосийчука перенесут со станции «Авиамоторная» в Москве в связи со строительством перехода на новую остановку Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуре.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, расположенное в торце станции панно приняли решение перенести в более просторный верхний эскалаторный зал, поскольку на этом месте оборудуют лестничный спуск к одноименной станции БКЛ. Он отметил, что на новой остановке также разместят несколько скульптурных композиций на схожую тематику.

В качестве отделки будет использоваться грубо обработанный гранит светло-серого цвета и покрытый антивандальным матовым составом. Потолки оштукатурят и покрасят в белый цвет, а за композицией «Икар» стену облицуют черным гранитом, чтобы создать наилучший фон для восприятия скульптуры, пишет агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что отделка станции «Авиамоторная» будет проводиться с применением современных материалов. Путевые стены выполнят из нержавеющей стали, пол —из натурального камня, потолок — из алюминия. Преобладать будут серые, черные и белые тона. Станция откроется в районе Лефортово Юго-Восточного округа до конца 2019 года, передает RNS.

19 февраля сообщалось, что пассажиропоток на станции московского метро «Комсомольская» снизится на 10% после открытия Большой кольцевой линии (БКЛ).