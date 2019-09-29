Иран назвал условие для отмены решения отойти от ядерной сделки

Тегеран заявил о готовности «за минуты» изменить решение об отказе выполнять обязательства по ядерной сделке, если европейские партнеры выполнят свои 11 обязательств. Об этом в воскресенье, 29 сентября, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Нам не нужно возобновлять эту ядерную программу. Мы ясно заявили, что готовы отменить решения, которые мы приняли 8 мая, за минуты, за часы, как только они (европейские страны. — Ред.) выполнят свои обещания», — сказал министр телеканалу NBC.

27 сентября сообщалось, что Иран в начале ноября планирует объявить о новом сокращении обязательств по СВПД.

8 сентября Иран заявил о третьем этапе сокращения обязательств, предусмотренных СВПД по ядерной программе. О втором шаге Тегеран объявил 7 июля. Тогда страна начала процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), который предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на отказ республики от развития ядерной программы. После выхода из договора Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении отказаться от обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.