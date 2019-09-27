Названы сроки нового сокращения обязательств Ирана по ядерной сделке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран планирует объявить о новом сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в начале ноября. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 27 сентября.

«С высокой долей вероятности можно ожидать, что в начале ноября будет принят четвертый шаг», — цитирует Ульянова ТАСС.

По словам постпреда, Москва воспринимает такие шаги Тегерана без энтузиазма, но с пониманием. Он отметил, что в течение первого года после выхода США из сделки Иран терпеливо и на 100% выполнял все обязательства.

«Когда в начале мая США взяли курс на установление тотального нефтяного эмбарго, Иран сразу сказал, что это уже перебор и больше этого терпеть он не может», — добавил дипломат.

8 сентября Иран заявил о третьем этапе сокращения обязательств, предусмотренных СВПД по ядерной программе. О втором шаге Тегеран объявил 7 июля. Тогда страна начала процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%.

Первый шаг был сделан 8 мая 2019 года. Тогда Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из сделки, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Тегеран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, ИРИ обязалась в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.