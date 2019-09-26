Пекин осудил введение США санкций против компаний из КНР за связи с Ираном

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай осуждает включение Соединенными Штатами в санкционные списки по Ирану пяти граждан и пяти компаний КНР. Об этом он рассказал в четверг, 26 сентября, в ходе брифинга.

«Китай выступает решительно против и осуждает санкции американской стороны. Мы также выступаем против практики давления со стороны США. Это подавляет китайские предприятия, действующие в соответствии с законодательством КНР», — цитирует Гэн Шуана ТАСС.

Он также отметил легальность международного сотрудничества Ирана и Китая. Официальный представитель МИДа призвал «США исправить свою линию поведения».

Накануне власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая. Кроме того, 20 сентября стало известно о введении Штатами новых санкций против Национального банка Ирана в связи с атаками 14 сентября на саудовские нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Тегеран. Исламская Республика в свою очередь отвергает обвинения.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, новые ограничительные меры — самые высокие по уровню из когда-либо наложенных на эту страну.

Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, санкционная политика США потерпела неудачу и Вашингтону пора это понять.

Мусави также подчеркнул, что новые санкции Белого дома не представляют собой ничего нового — это лишь «старые санкции в новом виде». По его словам, США более не являются единственной экономической сверхдержавой в мире. Официальный представитель МИД Ирана призвал мировое сообщество переосмыслить торгово-экономический порядок, где воздействие «враждебных действий» США на свободную международную торговлю сократилось бы до минимума.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.