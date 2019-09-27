ФИФА проверит в Иране допуск женщин на стадионы

Делегация Международной федерации футбола (ФИФА) направится в Иран, чтобы проверить начали ли власти страны пускать болельщиц на футбол. Речь идет о матче отборочного турнира ЧМ-2022 между командами Ирана и Камбоджи.

Как в пятницу, 27 сентября, сообщает «РИА Новости», ссылающегося на AFP, встреча пройдет 10 октября в Тегеране. 19 сентября делегация ФИФА встретилась с футбольными чиновниками Ирана в рамках подготовки игры. Тогда, по словам главы ФИФА, организация получила гарантии иранской стороны допуска женщин на трибуны.

В июне глава ФИФА Джанни Инфантино потребовал от иранских чиновников и футбольной федерации страны дать гарантии того, что женщинам разрешат приходить на игры сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года. Такое обещание было дано еще прошлой весной, но иранский президент Хасан Рухани его не выполнил.

В сентябре иранка Сахар Ходаяри совершила попытку самосожжения у здания прокуратуры, когда узнала о возможном полугодовом тюремном сроке за посещение матча клуба «Эстегляль». Пострадавшая скончалась в больнице.

Жительницам Ирана запретили смотреть матчи на стадионах после исламской революции в 1979 году. В июне 2018 года женщинам впервые разрешили прийти на трибуны наравне с мужчинами. После нескольких матчей решение отменили.