Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Moxaммaд Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье, 29 сентября.

Зарифа попросили прокомментировать заявления американских разведслужб о том, что Иран входит в число стран, стремящихся вмешаться в предстоящие в 2020 году в США президентские выборы.

«У нас нет предпочтений, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна», — ответил иранский министр.

Он подчеркнул, что эту кибервойну развязал Вашингтон, «опасно и безответственно» атакуя иранские ядерные объекты, что, по мнению Зарифа, могло привести к гибели миллионов человек

При этом министр напомнил о вирусе Stuхnet, который предположительно был разработан США и Израилем, чтобы навредить ядерной программе Ирана.

Зариф также подчеркнул, что «США не смогут закончить ни одну войну, которую начинают».

25 сентября президент Ирана Xacан Poyxaни во время своего выступления с трибуны ООН заявил о том, что безопасность Ближневосточного региона должна быть обеспечена без участия США.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.