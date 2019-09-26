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Россия поддержала иранскую концепцию безопасности Ближнего Востока

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Фото: Global Look Press/Farshid-M. Bina
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Россия поддерживает предложенную Ираном концепцию формирования коалиции, обеспечивающей безопасность в Персидском заливе. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Этот подход во многом совпадает с российской идеей обеспечения безопасности в регионе, передает ТАСС.

«Мы приветствуем идеи, которые сейчас высказывают наши партнеры, в том числе Иран», — отметил дипломат.

Ранее в сентябре глава МИД Ирана Джавад Зариф, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал все страны затронутые ситуацией в Персидском заливе, объединиться в «коалицию надежды», задачей которой будет продвижение мира, стабильности и дружественных отношений между ее членами.

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