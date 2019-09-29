Американский сенатор потребовал от Помпео объяснить отставку посла на Украине

Сенатор США от штата Нью-Джерси, член Демократической партии Роберт Менендес потребовал от госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео назвать причину отставки и смены посла страны на Украине Мари Йованович. Об этом написала местная газета The Hill в субботу, 28 сентября.

По информации издания, Менендес отправил Помпео письмо в пятницу, 27 сентября, в котором поинтересовался деталями действий Госдепа США на Украине. Также сенатор потребовал объяснить причины отставки посла Йованович.

Отмечается, что фамилия Йованович упоминается в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского 25 июля. В нем Трамп называет Йованович «плохой новостью».

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Произошло это после того, как в СМИ появилась информация о том, что Трамп в этой беседе просил Киев содействовать расследованию в отношении Джо Байдена — бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на выборах 2020 года, а также его сына. В ответ на это Трамп якобы обещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст США не нашел противоправных действий со стороны Трампа, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны американского лидера. Несмотря на это, конгресс начал в отношении Трампа процедуру импичмента.

В начале мая стало известно, что Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ее должность временно заняла Кристина Квин.