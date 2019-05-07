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Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

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Фото: Depositphotos
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Посол США на Украине Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил журналистам представитель госдепа США.

«Посол Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году», — цитирует собеседника «РИА Новости».

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В Госдепе также отметили, что коллектив посольства США в Киеве и внешнеполитического ведомства в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления партнерства.

Ранее о завершении работы Йованович на посту американского посла на Украине написало издание ZN.ua со ссылкой на американские дипломатические источники. Сообщалось, что до назначения нового посла этот пост будет занимать временно исполняющий обязанности. Его кандидатура, как отмечает издание, еще не определена.

Йованович стала главой дипмиссии США на Украине в августе 2016 года. До этого она уже работала в Киеве заместителем американского посла в 2001–2004 годах. Йованович также возглавляла дипломатические представительства США в Киргизии (2005–2008) и Армении (2008–2011).

В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве. По его словам, Мари Йованович передала ему список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию на Украине. Кроме того, генпрокурор утверждал, что его ведомство не получило обещанные Вашингтоном $4 млн, которые должно было передать посольство.

Американское дипведомство в Киеве обвинения опровергло, а МИД Украины и Петр Порошенко заявили о своей поддержке Йованович. Позже, 18 апреля, Луценко отказался от своих слов о получении списка «неприкасаемых» от посла США.

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