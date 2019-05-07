Немецкий журналист усомнился в силе авианосцев США

Немецкий журналист Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.

В своей статье в газете Frankfurter Allgemeine журналист задается вопросом, не является ли авианосная группа «стотысячетонным блефом».

«Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран», — отмечает автор статьи.

Как указал Хемикер, в прошлом уже были случаи, когда американские авианосцы «не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа». Кроме того, американское присутствие возле берегов Ирана теперь уже скорее правило, чем исключение, пишет «Газета.ру».

6 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о планах отправить в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики.

По его словам, таким образом Вашингтон посылает «ясный и безошибочный сигнал» о том, что любое нападение на интересы США или союзников будет встречено «с безжалостной силой».

Ранее США заявили об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения». Вашингтон разорвал сделку и ввел новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — была признана террористической организацией.