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Эксперт предсказал активное развитие лазерных систем ПВО России и США

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Испытав лазерное оружие, Соединенные Штаты показали, что не только Россия имеет системы подобного рода. Однако если США только тестируют их, то российский лазерный комплекс уже поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил «РИА Новости» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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По его словам, американцам надо показать наработки в этом направлении, так как у России уже стоит на дежурстве комплекс «Пересвет». «Однако стоит отметить, что речь идет пока лишь об испытаниях, тогда как российский комплекс уже выполняет задачи по несению боевого дежурства», — подчеркнул эксперт.

Разработки лазерного оружия ведутся и в России, и в США давно, но главным вопросом этого типа вооружений ранее оставалась энергетическая установка. В настоящее время технологии дают возможность сделать мобильным источники питания. «Поэтому в ближайшей перспективе это направление будет очень активно развиваться как в России, так и в США», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что ВВС США испытали прототип лазерной установки на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля. Комплекс разработали в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), которая предусматривает создание к 2020 году лазерного оружия для истребителей.

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