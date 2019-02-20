Прямой эфир

Минобороны доставило и развернуло лазерные установки «Пересвет» в местах дислокации

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые лазерные установки «Пересвет» доставили и развернули в установленных местах дислокации. Инфраструктура, которая необходима для их постановки на дежурство, уже подготовлена. Об этом в среду, 20 февраля, сообщили в Минобороны России.

«Лазерные комплексы «Пересвет» являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения», — цитирует «РИА Новости» представителя военного ведомства.

Составы подразделений, в которых будут дислоцироваться «Пересветы», прошли переподготовку. В настоящее время военные на занятиях совершенствуют свои профессиональные навыки, сообщает телеканал «360».

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин сообщил во время обращения к Федеральному собранию, что работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых он говорил в послании в прошлом году, «продолжается ритмично, без сбоев, по плану».

Минобороны РФ опубликовало в среду кадры испытаний беспилотного подводного аппарата (БПА) «Посейдон». Путин отметил в послании Федеральному собранию, что работа над комплексом идет по плану. Первую атомную подлодку-носитель «Посейдон» спустят на воду весной текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия нацелит ракеты на США в случае размещения оружия в Европе
Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника «Посейдон»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017