Минобороны доставило и развернуло лазерные установки «Пересвет» в местах дислокации

Боевые лазерные установки «Пересвет» доставили и развернули в установленных местах дислокации. Инфраструктура, которая необходима для их постановки на дежурство, уже подготовлена. Об этом в среду, 20 февраля, сообщили в Минобороны России.

«Лазерные комплексы «Пересвет» являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения», — цитирует «РИА Новости» представителя военного ведомства.

Составы подразделений, в которых будут дислоцироваться «Пересветы», прошли переподготовку. В настоящее время военные на занятиях совершенствуют свои профессиональные навыки, сообщает телеканал «360».

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин сообщил во время обращения к Федеральному собранию, что работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых он говорил в послании в прошлом году, «продолжается ритмично, без сбоев, по плану».

Минобороны РФ опубликовало в среду кадры испытаний беспилотного подводного аппарата (БПА) «Посейдон». Путин отметил в послании Федеральному собранию, что работа над комплексом идет по плану. Первую атомную подлодку-носитель «Посейдон» спустят на воду весной текущего года.